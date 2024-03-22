«Решил сделать ей сюрприз». Боец СВО из Щелкова неожиданно навестил бабушку

Год назад боец получил серьезное ранение в боях под Клещеевкой, два месяца лежал в военном госпитале в Подмосковье, потом вновь вернулся на передовую. О том, что едет домой, никому не сказал - хотел порадовать самого дорогого человека, бабушку.

«Бабушка мне близкий человек, еще когда учился в школе, я приезжал к ней на каникулы. И вот, когда пошел в отпуск, я решил сделать ей сюрприз - навестить ее. Она нам очень помогает с гуманитарной помощью», - рассказал Фауст.

Увидев внука с цветами в руках, пожилая женщина не смогла сдержать эмоций и зарыдала на родном плече от счастья.

«Тревога такая на сердце была, я не могу. Я ж не ожидала такого, я очень рада», - призналась Валентина Хорольская, бабушка бойца.

Фауст приехал не только повидать родных, но и собрать все необходимое для своего подразделения. Дома участник СВО проведет еще восемь дней, затем снова уедет в зону боевых действий.

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