Решение о недостроенном детском саде № 8 в Лобне примут до конца года

Речь шла об исполнении наказов местных жителей.

«Застройщик, который должен был завершить работы, оставил строение на этапе готовности в 40%. Здание стояло несколько лет. Теперь для того, чтобы приступить к достройке, необходимо комплексное инструментальное обследование. По его результатам будет принято решение о дальнейшей судьбе корпуса. До конца года проведем эти работы», - написал Демешко в Telegram-канале.

Также между катком и Дворцом спорта появится бассейн. Он станет доступным тысячам местных жителей. По согласованию с губернатором, проект объекта должны подготовить в следующем году, а строительные работы начать в 2025 году.

Кроме того, после обращения настоятеля отца Михаила в храме Спаса Нерукотворного в Киове появилось электричество.

Также жители Лобни просили установить раздевалки в парке Киово для удобства артистов и спортсменов. Согласно готовому проекту благоустройства, в общественной зоне появятся теплые раздевалки с санузлами и душем и павильон для проведения разного рода активностей, например, мастер-классы. Сейчас в парке устанавливают мобильных точки для торговли.

Дополнительное освещение оборудуют на отрезке пути от ж/д станции «Депо» до Свободного проезда.

«Одним из важных вопросов, волнующих практически каждого жителя нашего города, является реконструкция станции „Лобня“. Он стоит на личном контроле губернатора», - заявил глава муниципалитета.

Проект подготовят до конца года, а строительно-монтажные работы завершат к четвертому кварталу 2025-го.

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