02 июля 2024, 15:05

Репетиции нового спектакля по Диккенсу начались в театре кукол в Мытищах

Медиасток.рф
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Мытищинский театр кукол «Огниво» завершил 32-й сезон. Сейчас коллектив начал репетиции нового спектакля «Призрак Рождества» по произведению Чарльза Диккенса.

Этот творческий сезон для кукольного театра был очень плодотворным. В сентябре прошла премьера «Гоголь. Петербургские повести». Затем творческая команда «Огниво» отправилась в Дагестан в рамках федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодежи».

В январе вице-премьер России Татьяна Голикова вручила художественному руководителю театра Алексею Гущуку премию имени Федора Волкова за вклад в развитие искусства. Тогда же прошли первые литературные гостиные, на которых зрителям представили новый спектакль «Муза».

В марте гала-концертом отпраздновали Международный день кукольника и день рождения театра. В апреле на сцене театра прошел инклюзивный фестиваль-марафон «Сказка в каждый дом», гостями которого стали 150 детишек с особенностями здоровья.

Кроме того, «Огниво» объявили лауреатом региональной этапа Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards за проект международного фестиваля имени Железкина. В этом году уже отобраны 12 финалистов фестиваля, которые представят свои спектакли на творческих площадках Мытищ.

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Мытищи Театры
02 июля 2024, 16:32
Дорожную разметку обновили вблизи школ и детских садов в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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В Мытищах обновили дорожную разметку возле 15 образовательных учреждений. Это необходимо для безопасности детей и пешеходов.

Всего работы проведут около 34 детских садов и школ. Разметку уже нарисовали на улицах Индустриальная, 1-я Пролетарская, Летняя, Октябрьская, Белобородова, Рождественская, 3-й Парковая, на Олимпийском и Новомытищинском проспектах, проспекте Астрахова и Селигерном проезде, а также в Борисовке и Сукромке.

Работы выполняют ночью, чтобы не мешать автолюбителям. На асфальт наносят холодный пластик белого и желтого цветов на пешеходных переходах, стоп-линиях, искусственных неровностях, вблизи дорожных знаков и бордюров.

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Мытищи Дороги
02 июля 2024, 16:22
Более 5,7 тысячи мусорных навалов устранили в Подмосковье в июне
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Поддержание чистоты на контейнерных площадках и своевременный вывоз мусора являются важными мерами. Они помогают избежать излишнего наполнения контейнеров, что может привести к возникновению неприятных запахов и привлечению насекомых и грызунов.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Владислава Мурашова, инспекторы постоянно следят за процессом уборки мусора через систему «Безопасный регион». Они также отслеживают загруженные контейнерные площадки с помощью чат-бота ТКО и фиксируют места с наибольшим числом жалоб.

Если на контейнерных площадках недостаточно емкостей для мусора, их количество увеличивается.

«Также иногда жители намеренно не используют тару, а выбрасывают мусор рядом с ней, в таком случае мы активизируем работу МБУ по содержанию КП», - указал Мурашов.

В июне было исправлено большинство нарушений в Ленинском, Чеховском и Истринском городских округах. Всего было устранено 5752 случая скопления мусора на прилегающих к контейнерным площадкам территориях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Мусор
02 июля 2024, 16:07
Минтранс Подмосковья напомнил о штрафах за нарушение правил перехода через ж/д пути
Минтранс Подмосковья
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Более 120 видеокамер следят за соблюдением пассажирами правил перехода через ж/д пути в Подмосковье. С их помощью с начала года удалось выявить 170 нарушителей. В региональном Минтрансе напомнили, что за несоблюдение правил предусмотрен штраф.

Умные камеры не просто фиксируют факт несоблюдения правил, но и определяют личность нарушителя. Штраф составляет 1,5 тысячи рублей.

«С начала года на железнодорожных путях погибло порядка 95 человек, при этом 53 случая зафиксировано на „опасных тропах“, еще 30 - на пешеходных переходах и 14 - на ж/д платформе», - уточнили в ведомстве.

В Московской области проводят комплекс мер, направленных на снижение смертности на железной дороге. Так, дорожники строят и реконструируют надземные и наземные пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к путям, а также проводят профилактические рейды и дежурства на станциях.

Напомним, модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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Правила Дороги
02 июля 2024, 16:06
Промышленность Подмосковья показала рост почти на 16% в мае
Пресс-служба Мининвеста МО
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За пять месяцев производство в Подмосковье выросло на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«Подмосковная промышленность продолжает сохранять восходящую динамику развития. По итогам первых пяти месяцев года она снова фиксирует рост - 15,5%. В секторе обрабатывающей промышленности рост еще более значителен - он составил 16,7%», - отметила Зиновьева.

В Московской области стали производить больше компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования, автомобилей, прицепов и полуприцепов. На 26% выросло производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава. Выпуск кожи и изделий из кожи вырос сразу на 57,7%. В регионе стали больше выпускать одежды, обуви и текстильных изделий.

До конца 2025 года в Можайске запустят первую линию нового производства минеральной ваты. Соглашение об этом на полях ПМЭФ заключили губернатор Московской области Андрей Воробьев и владелец компании «ДорХан ЕРСМ» Сергей Ханин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Промышленность

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