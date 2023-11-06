Реорганизация учреждений социальной сферы вышла на финальный этап в Воскресенске

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

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Заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева рассказала, что на сегодняшний день работают четыре крупных культурно-досуговых центра.

«На сегодняшний день у нас образовано четыре крупных культурно-досуговых центра, которые охватывают весь городской округ. И продолжается реорганизация детских школ искусств, в результате которой семь школ искусств будут объединены в одно юридическое лицо под общим названием „Воскресенская детская школа искусств“», - поделилась Ольга Коротеева.

В сфере спорта заключительным этапом стало объединение в одно юридическое лицо «Воскресенского шахматного клуба», «Спортивного Клуба «Химик» и «дворца водного спорта Дельфин». Это учреждение называется «Воскресенский спортивный клуб «Химик».

Все вопросы, связанные с реорганизацией, носят административный характер и были направлены на оптимизацию управления в социальной сфере. Это никак не повлияло на количественный и качественный состав кружков и секций, а также на образовательный, воспитательный, тренировочный и соревновательный процессы.

Директор «Воскресенского спортивного комплекса «Химик» Евгений Петров подчеркнул, что реорганизация никак не отразилась на детях и их родителях.

«Наоборот, есть улучшение в сторону возможности распределения спортивных залов, возможность предоставления детям, занимающимся в других секциях бассейна и так далее», - поделился Евгений Петров.

В процессе реорганизации ни одно учреждение не было закрыто. Все структурные подразделения сохранили свои исторические названия.