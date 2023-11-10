Рентгеновский маммограф установят в больнице в Егорьевске
Закупку на поставку автоматизированного рентгеномаммографического аппарата объявили в больнице в Егорьевске. Соответствующее извещение об открытом конкурсе уже опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.
В медучреждение поставят не только рентгеновский маммограф, но и специальный штатив, излучатель, цифровой приемник изображения и другое необходимое оборудование. Прием заявок завершится 17 ноября 2023 года. Начальная цена контракта составляет 15,9 миллиона рублей.
Крупнейший в Подмосковье детский госпиталь планируют открыть в Красногорске в первом полугодии 2024-го. В современном медицинском центре смогут лечиться дети со всей страны, напомнил губернатор Андрей Воробьев.
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