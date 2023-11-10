Рентгеновский маммограф установят в больнице в Егорьевске

Предпринимателей Подмосковья пригласили на конференцию по экспортной электронной торговле в декабре

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Первая конференция по экспортной электронной торговле Export Online пройдет в России 7 декабря. На нее пригласили предпринимателей из Подмосковья — им расскажут о тенденциях в онлайн-продажах, экспорте через маркетплейсы и многом другом.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, в конференции будут участвовать спикеры крупнейших компаний страны. Среди них - ООО «Интернет Решения» (Ozon), ООО «Вайлдберриз» (Wildberries), ООО «СберОбразование» и другие. Они расскажут о тенденциях в онлайн-торговле.

На встрече также обсудят выбор ниши для экспорта, тренды в маркетинге, экспорт через маркетплейсы, ведение b2b-переговоров, искусственный интеллект и особенности межкультурной коммуникации.

Зарегистрироваться на конференцию можно по ссылке.

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