Рентгенолог Евгений Кобзарь пополнил штат областной больницы в Одинцове
Рентгенолог Одинцовской областной больницы Евгений Кобзарь начал прием пациентов в кабинете магнитно-резонансной томографии на бульваре Любы Новоселовой. Молодой врач сможет воспользоваться мерами поддержки медиков, разработанными правительством Подмосковья.
Евгений Кобзарь окончил Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова и ординатуру Московского клинического научного центра имени Логинова. Он специализируется на описании исследований МРТ. К своей профессии специалист относится очень серьезно - в юности он сам пережил спортивную травму.
Как молодой сотрудник врач получает надбавку к заработной плате, а в будущем планирует воспользоваться другой региональной программой соцподдержки - компенсацией на аренду жилья.
Напомним, в начале марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт строительству больницы в Балашихе.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».