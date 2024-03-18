Рентгенолог Евгений Кобзарь пополнил штат областной больницы в Одинцове

Работники «Мособлпожспаса» на минувших выходных провели противопожарные рейды в трех округах Подмосковья. Спасатели напомнили жителям Ступина, Чехова и Серпухова правила пожарной безопасности в квартирах, дачах и садовых участках.

По словам заместителя начальника территориального управления Дмитрия Чебочкина, основная задача подобных рейдов - это информирование населения о безопасном обращении с огнем.

«Огнеборцы рекомендовали гражданам не оставлять без присмотра топящиеся печи, не поручать детям надзор за ними, а также прекратить эксплуатацию печей и очагов, имеющие сквозные трещины в кладке и с неисправными дверцами. Специалисты объяснили населению, что не допускается сушить и держать дрова, уголь и другие горючие материалы на печках и в кухонных очагах, а также у топок печей», - рассказал Чебочкин.

Кроме того, он отметил, что не менее опасно самостоятельно ремонтировать, переделывать или наращивать печные трубы, а также топить печи более трех часов без перерыва.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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