Рентген-кабинет отремонтировали в поликлинике № 11 в Балашихе
Рентген-кабинет открыли после ремонта в поликлинике № 11 в микрорайоне Кучино в Балашихе. Там обновили все коммуникации, заменили окна и мебель, а также установили современное оборудование.
Качество снимков стало лучше: появилась возможность визуализации мелких структур и регулировка процесса просмотра. Проявлять пленку теперь нет необходимости.
Ремонт и замену оборудования проведут в четырех рентген-кабинетах округа к концу года. Всего в Балашихинской областной больнице работают 36 рентгенодиагностических кабинетов, 25 из них оснащены новым цифровым оборудованием.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал обновленные медучреждения , которые откроют в течение трех месяцев.
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Новый цифровой рентген-аппарат отечественного производства «Медикс-Р-Амико» позволит сократить время приема в два раза. Теперь прием одного пациента будет занимать 15 минут вместо 30.Также снизится лучевая нагрузка на пациентов и медицинский персонал.