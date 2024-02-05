Рентген-кабинет открыли после ремонта в городской поликлинике Лобни

Стоимость нового оборудования составила 19,6 миллионов рублей. Его установили взамен устаревшего по программе «Здравоохранение Подмосковья».

«В данном аппарате реализован современный подход к снижению лучевой нагрузки на пациентов, уменьшению времени исследований и повышению пропускной способности кабинета, соответственно. Также данный аппарат обладает возможностью телемедицинских консультаций в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского», - рассказала заведующая отделением лучевой диагностики Татьяна Николина.

Теперь в поликлинике планируется проводить более 45 тысяч исследований в год. Записаться можно с помощью лечащего врача через систему ЕМИАС.

Сегодня в Лобненской больнице заменили все аналоговое оборудование на цифровое. В этом году там также планируют установить новый аппарат МРТ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц новой техникой.

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