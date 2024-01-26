Ремонтировать котел начали на котельной «Восточная» в Электростали

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По ее словам, приступить к ремонтным работам ранее не позволяли погодные условия.

«В этот период в концевых домах может быть понижение температуры теплоносителя. Понимаем это неудобство, поэтому сотрудники котельной постараются произвести все работы быстро. Ремонтная бригада уже демонтировала обмуровку котла», - сказала она.

По словам Волковой, потом рабочие приступят к восстановлению трубной части котлового контура. На следующем этапе начнут ремонтировать второй котел.

Ранее стало известно, что число аварий на объектах жизнеобеспечения в Московской области снизилось на 5% за неделю. Аварийно-восстановительная служба МО «МОС АВС» получила 282 сообщения о сбоях.