03 апреля 2024, 19:06

Ремонт женской консультации в Химках завершат в мае

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Женскую консультацию в городском округе Химки отремонтируют до конца мая этого года. Подрядчики уже приступили к обновлению интерьера, ремонту электросетей и замене мебели.

Ход проведения работ на объекте контролирует муниципальный депутат, главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

«Это важнейший этап в реализации нового стандарта амбулаторной акушерско-гинекологической помощи в городском округе Химки. Здесь пациентка может пройти весь спектр медицинских услуг в одном месте: терапевт, эндокринолог, акушер-гинеколог, маммография, ведение беременности и многое другое», - прокомментировал Владислав Мирзонов.

Женская консультация способна принять до 200 пациенток за смену. В учреждении функционирует отделение для антенатальной диагностики патологий плода, кабинет для осмотра здоровых детей и школа для будущих родителей. Записаться на прием можно через портал госуслуг или по телефону 122.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Больницы Химки Ремонтные работы
03 апреля 2024, 19:46
Подмосковные приставы по решению судов выдворили за пределы страны 824 нелегала
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Главное управление региональной безопасности Московской области успешно борется с незаконной миграцией. За первый квартал 2024 года через государственную границу Российской Федерации выдворили 824 иностранных гражданина, из которых 363 являются гражданами Узбекистана и 255 — Таджикистана.

Как рассказали в ведомстве, административное выдворение иностранцев применяется за противоправные действия, противоречащие интересам государственной безопасности и общественного порядка, а решении о депортации за пределы страны принимает суд.

Стоит отметить, что аналогичный период 2023 года из России выдворили 353 нарушителя.

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Суд Мигранты Узбекистан Таджикистан
03 апреля 2024, 18:59
Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 3 апреля оценили в три балла
Медиасток.рф
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Загруженность подмосковных дорог в среду вечером, 3 апреля, составила три балла. Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском, Каширском, Носовихинском, Новорижском, Новорязанском, Рублево-Успенском, Дмитровском, Пятницком, Щелковском шоссе.

В подмосковном Минтрансе добавили, что также автомобильный затор образовался на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.

Водителей призвали держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными за рулем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги Водители
03 апреля 2024, 18:49
Объекты торговли вдоль вылетных магистралей в Химках приведут в порядок в апреле
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В преддверии лета в Химках провели проверку торговых павильонов вдоль основных дорог города. В рамках акции по поддержанию чистоты и порядка, работники обновят внешний вид торговых и сервисных объектов, а также приведут в порядок прилегающие территории.

На территории Химок насчитывается 104 торговых точки вдоль Ленинградского и Пятницкого шоссе. По итогам инспекции выявлено, что 14 объектов требуют приведения в соответствие с нормами. Работники магазинов и компаний приступили к уборке прилегающих зон, мытью фасадов, ремонту дорожек и доступных путей, а также устранению граффити и покраске ограждений и бордюров.

Глава округа Дмитрий Волошин проверил готовность городских служб. В рамках месяца чистоты и благоустройства задействуют более 200 машин специальной техники и более тысячи работников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к летнему сезону.

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Благоустройство Химки
03 апреля 2024, 18:46
Более 1,9 тысячи дефектов кровель устранили в Подмосковье с начала года
ГУСТ МО
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Сотрудники управляющих компаний под контролем ГУСТ Московской области устранили более 1,9 тысячи дефектов кровель в регионе с начала 2024 года. Количество обращений жителей по этому поводу стало меньше в 22 городских округах.

Как рассказали в ведомстве, в городском округе Лосино-Петровский работы по устранению неисправностей кровель провели в домах № 21 на улице Ленина, № 1 на Октябрьской улице, в поселке Свердловский в доме № 16 на Заводской улице, в доме № 37 в поселке Биокомбинат и других.

В подмосковном ГУСТ напомнили, что жители региона могут подать заявку для решения проблем в жилищно-коммунальном секторе через сайт ЕДС МО, а управляющая компания обязана отработать обращение в установленные строки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Работа Лосино-Петровский

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