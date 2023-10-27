Ремонт ж/д станции Гагаринская в Подмосковье завершили раньше срока
Компания ЦППК завершила ремонт востребованной станции Гагаринская на Ярославском направлении в Подмосковье. Работы выполнили с опережением графика — уже в октябре вместо конца года. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
Ежегодно со станции Гагаринская отправляется более 600 тысяч пассажиров ЦППК. Это делает ее одной из самых загруженных на всем направлении.
Ремонт станции начался в июне. За четыре месяца строители успели заменить фундамент и перекрытия, обновить освещение и ограждения, а также отремонтировать навес и установить новую пассажирскую инфраструктуру.
Несмотря на то, что изначально окончание работ планировалось только к концу года, уже в октябре станция полностью готова к эксплуатации и приведена к единым стандартам качества.
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