Ремонт в раздевалках дворца спорта в Дубне завершат к середине октября

Читайте нас в:

В первую очередь собравшиеся на заседании строительного штаба обсудили модернизацию Центральной улицы, благоустройство во дворах, обновление систем теплоснабжения и ремонты в образовательных заведениях.

Подрядчик заканчивает строить участок велосипедной дорожки в Ратмино. Там завершают последний этап: укладывают отсев из гранитной крошки.

«Задача максимально быстро в течение недели этап закончить и сдать, чтобы жители могли кататься, заниматься спортом. Погода позволяет это делать», - подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

На участке от моста до Комсомольской набережной укладывают щебень: готовят дорогу к асфальтированию. А на дороге от газового хозяйства до моста сейчас устанавливают бортовой камень.

В спортивном комплексе «Руслан» ремонтируют зал борьбы: помещение покрасят в ближайшие дни. В течение двух недель отремонтируют раздевалки и душевых дворца спорта «Радуга».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».