27 сентября 2024, 21:07

Ремонт в раздевалках дворца спорта в Дубне завершат к середине октября

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На заседании стройштаба в администрации Дубны подвели промежуточные итоги реализации проектов текущего года. Обсудили обновление улиц, благоустройство дворов, ремонт в спортивных учреждениях города. Обновление раздевалок и душевых во дворце спорта завершат в середине октября.

В первую очередь собравшиеся на заседании строительного штаба обсудили модернизацию Центральной улицы, благоустройство во дворах, обновление систем теплоснабжения и ремонты в образовательных заведениях.

Подрядчик заканчивает строить участок велосипедной дорожки в Ратмино. Там завершают последний этап: укладывают отсев из гранитной крошки.

«Задача максимально быстро в течение недели этап закончить и сдать, чтобы жители могли кататься, заниматься спортом. Погода позволяет это делать», - подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

На участке от моста до Комсомольской набережной укладывают щебень: готовят дорогу к асфальтированию. А на дороге от газового хозяйства до моста сейчас устанавливают бортовой камень.

В спортивном комплексе «Руслан» ремонтируют зал борьбы: помещение покрасят в ближайшие дни. В течение двух недель отремонтируют раздевалки и душевых дворца спорта «Радуга».

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Строительство Дубна Ремонтные работы
27 сентября 2024, 19:17
Семинар для депутатов местного Совета прошел в Воскресенске
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Депутат Мособлдумы Олег Жолобов провел семинар для народных избранников Совета городского округа Воскресенск. В новом составе партию представят 19 человек.

По итогам прошедших в сентябре выборов сформировали Совет городского округа Воскресенск. Партию «Единая Россия» в новом составе представят 19 депутатов.

Заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» по работе с фракциями, замруководителя фракции «Единая Россия» в Московской областной думе Олег Жолобов вместе с главой городского округа Воскресенск, секретарем местного отделения партии Алексеем Малкиным рассказал об основных задачах народных избранников на 2024 и 2025 годы. Центральной из них стало проведение мероприятий в контексте специальной военной операции. Это сбор гуманитарных грузов, организация мастер-классов, поддержка членов семей мобилизованных, выполнение просьб избирателей, проведение приемов граждан, контроль за ходом работ на объектах, строящихся в рамках народной программы «Единой России».

«Напомнил коллегам о принятых законах направленных на поддержку участников СВО и их близких, малообеспеченных граждан и многодетных семей. Попросил новый состав депутатов проявлять активность и предлагать областному парламенту свои законотворческие инициативы. Пожелал народным избранникам оправдать доверие избирателей», - сказал Олег Жолобов.

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Депутаты Воскресенск
27 сентября 2024, 18:47
Команда Богородского округа стала второй в областном туристическом слете
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Три команды из Богородского округа приняли участие в туристско-краеведческом слете учащихся Московской области. Воспитанники Центра образования № 45 заняли второе место среди 400 спортсменов из 21 округа Подмосковья.

По итогам соревнований команда Центра образования № 45 из Богородского городского округа стала серебряным призером. Слет был приурочен к Международному дню туризма, который отмечается 27 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Туристско-краеведческий слет учащихся Московской области проходил в Щелковском округе на территории детского лагеря «Юнармеец». Участники соревновались в трех возрастных группах: младшая, средняя, старшая. Ребята продемонстрировали свои знания в таких областях, как топография, ориентирование, оказание первой доврачебной помощи. Кроме того, они показали свои навыки в обустройстве бивака и прохождении туристской полосы препятствий.

Богородский Образование
27 сентября 2024, 18:22
Лекцию о безопасности на дорогах провели для школьников из Воскресенска
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Мероприятие, посвященное правилам дорожного движения, организовали для первоклассников школы № 3 Воскресенска 26 сентября. Отдельное внимание сотрудник местной Госавтоинспекции уделил опасности при общении с незнакомыми людьми.

В актовом зале первого корпуса школы № 3 городского округа Воскресенск 26 сентября прошло занятие по безопасности дорожного движения. Первоклассникам напомнили, как правильно переходить проезжую часть и где передвигаться опасно. Ребят также проинформировали об опасности при общении с посторонними людьми. В частности, о том, что нельзя садиться в автомобиль к незнакомцам.

Школьникам подарили памятки и светоотражающие элементы.

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ПДД Воскресенск
27 сентября 2024, 18:18
Подмосковная фигуристка Елена Костылева победила на всероссийских соревнованиях
АФК «Ангелы Плющенко»
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Фигуристка из Московской области Елена Костылева завоевала золото на всероссийских соревнованиях «Памяти олимпийского чемпиона Сергея Гринькова». Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

Костылева заняла первое место в одиночном катании среди юниорок 13–19 лет, набрав 227,85 балла, что на 24,6 балла больше, чем у ближайшей соперницы Валерии Лукашовой из Москвы. Спортсменка успешно исполнила четыре четверных прыжка. Отмечается, что девушка тренируется под руководством Евгения Плющенко.

​«Моя мечта - сделать 5-6 четверных и побить рекорд Саши Трусовой, Саша поддерживает меня всегда, я на нее смотрю и беру с нее пример», - поделилась эмоциями юная спортсменка.

Напомним, турнир проходил с 22 по 26 сентября в Москве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

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