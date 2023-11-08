Ремонт в электросветолечебном кабинете завершился в МОНИКИ

«На вторые-третьи сутки после операции проводятся реабилитационные мероприятия - в нашем кабинете проходят процедуры по улучшению вентиляционно-дренажной функции бронхолегочной системы, обезболиванию, а также противоотечные процедуры», - отметила заведующая отделением физиотерапии и лечебной физкультуры МОНИКИ имени Владимирского Светлана Смирнова.

Капремонт главного хирургического корпуса МОНИКИ начался в 2023 году по программе «Здравоохранение Подмосковья». В здании проложат новые инженерные сети, отремонтируют кровлю, заменят фасады и окна, а также проведут ряд других работ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он призвал внимательно отбирать исполнителей для проведения ремонта в больницах и не допускать срыва сроков сдачи объектов.

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