Ремонт тротуаров начался на Северной улице в Одинцове
Замену тротуаров и бордюров проводят на улице Северной в Одинцове. Работы ведутся рядом с домами № 24 и № 26.
Одинцовский городской округ обладает 790 дорогами местного значения, общая протяженность которых составляет 672 километра. Сейчас планируют отремонтировать девять дорожных объектов, общая протяженность которых превышает девять километров.
Стоит отметить, что за последние пять лет на территории муниципалитета прошли реконструкцию улица Чистяковой в Трехгорке и эстакада на 26-м километре Можайского шоссе.
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