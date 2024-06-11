11 июня 2024, 15:33

Ремонт тротуаров начался на Северной улице в Одинцове

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Замену тротуаров и бордюров проводят на улице Северной в Одинцове. Работы ведутся рядом с домами № 24 и № 26.

Одинцовский городской округ обладает 790 дорогами местного значения, общая протяженность которых составляет 672 километра. Сейчас планируют отремонтировать девять дорожных объектов, общая протяженность которых превышает девять километров.

Стоит отметить, что за последние пять лет на территории муниципалитета прошли реконструкцию улица Чистяковой в Трехгорке и эстакада на 26-м километре Можайского шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о программе благоустройства.

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Одинцово Дороги Ремонтные работы
11 июня 2024, 16:02
Колледж Орехово-Зуевского ГГТУ провел День открытых дверей
Министерство образования МО
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День открытых дверей для подмосковных школьников провел университетский колледж Орехово-Зуевского ГГТУ. Девятиклассникам рассказали, как поступить учиться на педагога начальных классов и что при этом сдавать ЕГЭ или ОГЭ не нужно.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, после окончания девятого класса, учащиеся могут пройти психологическое тестирование и, в случае успешного прохождения, начать обучение на учителя начальных классов.

Эта нестандартная программа колледжа позволяет выпускникам устроится на работу в школы, детские сады, а также дает возможная работать коррекционным педагогом, педагогом-психологом, учителем-предметником, тьютором и педагогом-организатором.

Ребятам показали инновационные образовательные технологии - 3D-конструкторы, интерактивную песочницу и умное зеркало, которые используются в логопедии и других сферах образования.

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Учителя Школьники Технологии Образование
11 июня 2024, 15:59
Сезон работы летних лагерей начался в Химках
Администрация Химки г.о.
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Работу летних оздоровительных лагерей запустили в городском округе Химки. Церемония открытия сезона прошла в детском саду «Родничок» при школе № 31.

Воспитанники смогут проявить себя в спортивных секциях, поучаствовать в творческих кружках, посетить экскурсии в галерею имени Горшина и управление министерства чрезвычайных ситуаций в Химках. Во время открытия ребята рассказали стихи, спели песни и показали танцевальные номера.

«Лагерь помогает детям развивать социальные навыки: умение работать в команде, общаться, решать конфликты. Все это очень важно для их будущего успеха в школе и в жизни. Дошкольники проводят большую часть времени на свежем воздухе, занимаясь физическими упражнениями, играя в спортивные игры, что помогает им быть более здоровыми и активными», - отметил муниципальный депутат Артур Каримов.

Отметим, что с 10 июня по девятое июля детский лагерь примет более 150 детей от семи до 15 лет. Заниматься с ребятами будут опытные педагоги и волонтеры.

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Дети Химки Детские лагеря
11 июня 2024, 15:59
Видеофлешмоб ко Дню России запустили в Химках
Администрация Химки г.о.
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Флешмоб «Россия в сердцах» пройдет в городском округе Химки. Любой желающий может записать ролик со словами любви к стране и передать ленточку-триколор следующему участнику.

Акцию в честь Дня России организовало муниципальное казенное учреждение «Малый бизнес Химки». К ролику-видеоэстафете нужно добавить хештеги #ФлешмобТриколорХимки #ДеньРоссииХимки. Видеоролики опубликуют на ресурсах «Малого бизнеса Химки».

Вместе с тем в Химках запланированы и другие масштабные мероприятия ко Дню России: автопробег с флагами, фестиваль в парке Толстого, праздничный концерт, акция «Народная клумба» по созданию цветочной композиции прямо во дворе и другие активности.

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Химки Флешмобы Россия Общественные акции
11 июня 2024, 15:53
Импортозамещающее предприятие в сфере энергетики запустят в Рузе в 2025 году
Unsplash
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Компания «Энерготех» построит завод по производству трансформаторных подстанций и комплектующих в электроэнергетике. Импортозамещающее предприятие запустят в Рузе уже в 2025 году.

«Инвестиции в проект компании „Энерготех“ составляют 55 миллионов рублей. На новом предприятии будет создано более 20 рабочих мест для жителей округа», - сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ожидается, что на предприятии будут выпускать до 150 единиц продукции в год. По словам Зиновьевой, в Московской области заявлено более 300 проектов технологического суверенитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них - предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Бизнес Заводы Промышленность

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