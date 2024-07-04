Ремонт тепловых сетей в микрорайоне Павлино в Балашихе завершат к осени

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Глава Балашихи Сергей Юров подчеркнул, что это один из проектов, который начали по модернизации системы теплоснабжения. Строительство перемычки теплосети обеспечит резервирование между котельными и повысит надежность теплоснабжения микрорайонов Южное Кучино, Керамик и Павлино.

Все работы по строительству тепловых сетей в микрорайоне Павлино закончат к началу отопительного сезона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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По окончанию всех работ у котельной в Павлино появится резерв, который поможет поддерживать тепло в многоквартирных домах даже в самые сильные морозы в трех микрорайонах.

Комплекс проделанных работал оценил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров.