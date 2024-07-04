Ремонт тепловых сетей в микрорайоне Павлино в Балашихе завершат к осени
Строительство новых тепловых сетей полным ходом идет в микрорайоне Павлино. На участке более 400 метров прокладывают трубы.
Глава Балашихи Сергей Юров подчеркнул, что это один из проектов, который начали по модернизации системы теплоснабжения. Строительство перемычки теплосети обеспечит резервирование между котельными и повысит надежность теплоснабжения микрорайонов Южное Кучино, Керамик и Павлино.
Все работы по строительству тепловых сетей в микрорайоне Павлино закончат к началу отопительного сезона.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
По окончанию всех работ у котельной в Павлино появится резерв, который поможет поддерживать тепло в многоквартирных домах даже в самые сильные морозы в трех микрорайонах.
Комплекс проделанных работал оценил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров.