Ремонт теплосети в поселке Санатория Министерства обороны завершат к 15 декабря

Сейчас жители поселка сталкиваются с отключением горячего водоснабжения и отопления из-за масштабного ремонта теплосети. Однако уже к 15 декабря эти работы завершат, и ситуация наладится.

«Сейчас проведение ремонтных работ в поселке затрудняет проезд автотранспорта. Также происходит регулярное отключение горячего водоснабжения в многоквартирных домах. Договорились с „Газпром теплоэнерго“ и сообщили об этом жителям, что работы будут завершены в максимально короткие сроки - в течение двух недель», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Алексей Синелобов.

В ближайшее время «Газпром теплоэнерго» увеличит количество бригад в два раза, чтобы завершить ремонт сетей в срок. А те территории, где проводились работы с разрытием, благоустроят.

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