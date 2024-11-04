04 ноября 2024, 11:40

Ремонт теплосетей завершился в деревне Корпуса под Лосино-Петровским

Изотов Руслан Владимирович
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Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил качество теплоснабжения в квартирах деревни Корпуса. Там завершили капитальный ремонт сетей.

Теперь горячая вода и отопление бесперебойно поступают в квартиры собственников. Рабочие засыпают трубы, вскоре благоустроят территорию. Работы планируют завершить полностью к середине ноября.

Капитальный ремонт сетей также завершился в микрорайоне Солнечный.

Специалисты обращают внимание на то, что в связи с установкой новых труб возможно наличие неприятного запаха и примесей. В течение месяца все нормализуется.

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Лосино-Петровский Квартиры
04 ноября 2024, 11:39
Акцию ко Дню народного единства провели для школьников в Лосино-Петровском
Биокомбинатовская СОШ
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Цикл видеороликов «ДНК России» увидели ученики Биокомбинатовской школы. Там прошла патриотическая акция ко Дню народного единства.

Подобный формат для школьников проводят совместно с российским обществом «Знание».

Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями организовала просмотр роликов и обсуждение. Обучающиеся узнали о важности единства и согласия в нашем обществе.

«Такой просмотр фильмов о нашей родине важен и нужен. Дети узнают новые факты о России, погружаются в историю поистине великой страны. Это развивает кругозор и служит патриотическому воспитанию подрастающего поколения», - рассказала о цикле видеороликов «ДНК России» учитель Биокомбинатовской средней образовательной школы.

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Россия Лосино-Петровский
04 ноября 2024, 11:39
Экологическую акцию по сбору пластика провели в Лосино-Петровском
Биокомбинатовская СОШ
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В Биокомбинатовской школе прошла акция «Добрые крышечки». Жителей призвали позаботиться об окружающей среде и сдать пластик на переработку.

«Добрые крышечки» - всероссийский волонтерский проект. Он создан для того, чтобы помочь детям, которым нужна поддержка, и сделать окружающую среду чище.

«Когда узнала об этой акции по сбору пластиковых крышечек, сразу поняла, что буду участвовать и расскажу о ней своим знакомым. Собирали всей дружной компанией и принесли их в пункт приема. Считаю, что мы должны приложить максимум усилий, чтобы сохранить нашу экологию и окружающую среду», - поделилась жительница городского округа Лосино-Петровский.

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Школы Лосино-Петровский Экология
04 ноября 2024, 11:38
Глава Лосино-Петровского Джеглав поздравил ветерана с вековым юбилеем
Изотов Руслан Владимирович
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Глава городского округа Лосино-Петровский поздравил жительницу поселка Свердловский Октябрину Ивановну со 100-летним юбилеем. В годы Великой Отечественной войны она работала волонтером и помогала солдатам.

Октябрина Ивановна окончила школу и отправилась работать на тонко-суконную фабрику. Здесь она трудилась до пенсии. В годы войны юная Октябрина помогала солдатам. Ее наградили медалями «Ветерана труда» и «Участник Великой Отечественной войны».

Она прожила с мужем 43 года. Воспитала сына, внуков, правнуков и праправнуков. Все они заботятся о бабушке.

Именинница рассказала, что секрет долгожительства в движении. Она по сей день самостоятельно готовит еду и занимается домашними делами.

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Лосино-Петровский Великая Отечественная война
04 ноября 2024, 11:37
Праздник осени провели для воспитанников детского сада в Лосино-Петровском
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Праздник осени прошел в детском саду № 3 «Ивушка» в Лосино-Петровском. Воспитанники выступили перед публикой и получили за старания подарки.

Дети пели, танцевали, читали стихи, водили хоровод и участвовали в конкурсах. Сказочные персонажи порадовали шутками и призами.

«Детство - это самый важный этап жизни человека. В этот период, как фундамент у дома, формируется личность и отношение к окружающему миру. Очень важно рассказывать детям о природе, прививать к ней уважение и любовь. Детям очень нравятся осенние краски, падающие разноцветные листья, поэтому и праздник пришелся им по душе. Малыши с радостью готовили танцы и песни по этой тематике, отлично выступили, а в награду за старания получили вкусные подарки», - рассказал воспитатель детского сада.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Лосино-Петровский

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