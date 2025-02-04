Ремонт спортшколы на Октябрьском проспекте в Люберцах завершат в 2025 году

Здание построено в 1970 году и за все время эксплуатации ни разу капитально не обновлялось. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева объект включен в государственную программу.

Сейчас строители завершают демонтажные работы и приступают к отделочным. В рамках капремонта обновят фасад здания, заменены инженерные системы, сантехника, окна, двери, полы и потолки. Также запланирован ремонт манежа, внутренняя отделка помещений, кровельные работы и благоустройство прилегающей территории. Кроме того, школа получит новую мебель. Все работы планируется завершить до сентября 2025 года.