Ремонт школы в селе Красный Путь под Домодедовом завершат в августе

Сейчас выполняется чистовая отделка помещений, включая устройство потолков, покраску стен, монтаж сантехнического оборудования, а также расключение щитового оборудования и фасадные работы. Также строители работают над устройством входной группы и внешнего ограждения. Все работы проводятся в соответствии с установленным графиком.

Ремонтные работы проводятся в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования. На площадке трудятся 42 рабочих и задействованы три машины техники.

В ходе капитального ремонта школа получит современное инженерное оборудование, обновленный фасад и кровлю, а также отремонтированные внутренние помещения, что значительно улучшит условия обучения для учеников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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