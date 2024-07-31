Ремонт школы в деревне Кострово завершат в августе
Капитальный ремонт школы продолжается в деревне Кострово. На данный момент готовность объекта составляет 80%. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса региона.
«Ведется устройство входной группы, монтаж внутренних и входных дверей, устройство внутренних инженерных систем, укладка плитки, покраска стен, установка сантехники, электромонтажные работы», - уточнили в ведомстве.
Согласно проекту, в школе обновят фасад и кровлю, заменят окна и двери, все инженерные сети. Помимо этого, рабочие проведут отделку внутренних помещений и установят новое оборудование.
Завершить все работы планируется до 20 августа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.
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