Ремонт школы № 5 в Лобне завершат в январе 2025 года

Ежедневно на объекте трудятся сто шестьдесят человек, а ночные смены обеспечивают еще двадцать пять специалистов. Для ускорения темпов планируется увеличить ночной штат вдвое. Одновременно с этим команда художников во главе с Алексеем Шиловым украшает стены школы росписями. На втором и третьем этажах появятся виды знаковых мест города, что добавит уют и подчеркнет связь школы с историей Лобни.

Основные этапы ремонта идут по графику. До середины декабря планируется завершить фасадные работы, до двадцатого числа - обновление внутренних помещений. После этого начнутся пуско-наладочные работы, расстановка мебели и финальная подготовка школы к открытию.

Торжественное открытие школы запланировано на девятое января две тысячи двадцать пятого года. Капитальный ремонт проводится в рамках президентского проекта и охватывает здание, построенное еще в 1960 году, общей площадью более трех тысяч восьмисот квадратных метров.