Ремонт школы № 5 в Лобне завершат в этом году

Строители также укладывают пароизоляционную пленку для кровли и монтируют перекрытия над актовым и спортивным залами.

До середины октября специалисты намерены закрыть тепловой контур здания, установив все необходимые окна и двери. Это позволит начать подачу тепла в здание, обеспечивая комфортные условия для дальнейших работ.

На объекте ежедневно трудятся более 20 рабочих и задействовано три машины спецтехники. Обновленная школа будет полностью соответствовать современным стандартам, обеспечивая учащимся и педагогам комфортные и безопасные условия для обучения и работы.

Завершение работ станет важным шагом в улучшении образовательной инфраструктуры городского округа Лобня.

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