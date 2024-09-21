Ремонт пяти котельных завершат в Щелкове до конца года

Капремонт котельной на Институтской улице выполнили на 30%. Деаэратор заменили в котельной на Сиреневой улице.

Обновление идет и в центральном тепловом пункте № 1. Рабочие заменили 17% теплообменного оборудования.

Оборудование заменят и в котельной на улице Текстильщиков. Специалисты уже приступили к монтажу. Замена двух котлов и деаэратора продолжается в котельной на Московской улице.

«Строительство двух блочно-модульных котельных идет в поселке Фряново. Активно продолжается капремонт участков тепловых сетей вдоль Пролетарского проспекта. Все работы планируется завершить до конца 2024 года», - прокомментировал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

После опрессовки выявили еще четыре участка тепловых сетей, требующие ремонта: от котельной по Комсомольской улице, в деревне Богослово, а также от котельной № 8 по Фабричной улице.

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