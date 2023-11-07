Ремонт поликлиники в Юбилейном микрорайоне в Королеве завершится к концу года
Капитальный ремонт поликлиники в Юбилейном микрорайоне в Королеве завершили на 97%. Обновление медучреждения выполнили в соответствии со стандартом «Наша поликлиника».
«В рамках стандарта самые посещаемые кабинеты специалистов переведены на первый этаж. Также оборудованы кабинеты телемедицинских консультаций, выписки рецептов на льготные лекарственные препараты, созданы комфортные зоны ожидания приема врача», - рассказал главный врач Королевской больницы Эдуард Шпилянский.
Медицинскую помощь в поликлинике получают около 40 тысяч человек, более семи тысяч из которых - дети. Во время ремонта пациентов принимали в соседнем здании. Работы по обновлению медучреждения намерены завершить до конца года.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он призвал внимательно отбирать исполнителей для проведения ремонта в больницах и не допускать срыва сроков сдачи объектов.
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