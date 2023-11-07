Ремонт поликлиники в Юбилейном микрорайоне в Королеве завершится к концу года

«В рамках стандарта самые посещаемые кабинеты специалистов переведены на первый этаж. Также оборудованы кабинеты телемедицинских консультаций, выписки рецептов на льготные лекарственные препараты, созданы комфортные зоны ожидания приема врача», - рассказал главный врач Королевской больницы Эдуард Шпилянский.

Медицинскую помощь в поликлинике получают около 40 тысяч человек, более семи тысяч из которых - дети. Во время ремонта пациентов принимали в соседнем здании. Работы по обновлению медучреждения намерены завершить до конца года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он призвал внимательно отбирать исполнителей для проведения ремонта в больницах и не допускать срыва сроков сдачи объектов.

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