Ремонт моста на станции Лобня завершится к концу лета

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Рабочие укладывают плитку на нижних ступенях одного из двух сходов, которые ведут на платформу в сторону Москвы. Бригада покрыла лестницы бетоном. Пластиковый навес, защищающий от солнца и дождя, временно демонтирован. Место, где работает подрядчик, перекрыто.

Пешеходов просят быть внимательными, так как часть ступеней на сходе возле магазина Спар осталась покрытой металлической кромкой.

Также на мосту установят вентиляцию для постоянного притока воздуха. Ремонт объекта завершится к концу лета.

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