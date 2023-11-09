Ремонт моста через реку Яхрому завершили в Дмитрове

Напомним, ремонт моста через Яхрому начался в 2022 году. Однако в ходе работ эксперты установили, что необходим другой тип установки свай под мостом. После этого была проведена экспертиза и разработан новый проект. Сейчас его реализация полностью завершилась, а жители Дмитрова получили удобную переправу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о строительстве пяти мостов на железнодорожных путях. Объекты возводятся для безопасностей жителей региона.

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Во время капитального ремонта специалисты заменили асфальтовое покрытие, конструкции тротуаров, а также перильные ограждения и деформационные швы. В результате работ проезжую часть расширили на 2,5 метра.

Кроме того, для безопасности пешеходов сделали широкие тротуары.