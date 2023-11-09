09 ноября 2023, 21:03

Ремонт моста через реку Яхрому завершили в Дмитрове

Telegram-канал главы г.о. Дмитровский
Читайте нас в: Google Новости

Ремонтные работы полностью завершились на мосту через реку Яхрому в Дмитрове. Переправу расширили и открыли для движения.

Напомним, ремонт моста через Яхрому начался в 2022 году. Однако в ходе работ эксперты установили, что необходим другой тип установки свай под мостом. После этого была проведена экспертиза и разработан новый проект. Сейчас его реализация полностью завершилась, а жители Дмитрова получили удобную переправу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о строительстве пяти мостов на железнодорожных путях. Объекты возводятся для безопасностей жителей региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Во время капитального ремонта специалисты заменили асфальтовое покрытие, конструкции тротуаров, а также перильные ограждения и деформационные швы. В результате работ проезжую часть расширили на 2,5 метра.

Кроме того, для безопасности пешеходов сделали широкие тротуары.

Дмитров Ремонтные работы
09 ноября 2023, 21:59
Жителям Подмосковья напомнили о пени за просрочку платежей по коммунальным услугам
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Единый оператор по сбору средств за услуги ЖКХ МосОблЕИРЦ напомнил жителям Московской области о необходимости своевременной оплаты счетов. Это помогает вовремя проводить ремонт коммуникаций, сетей, а также оборудования станций и котельных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ в регионе направят 320 миллиардов рублей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Жителям Подмосковья также напомнили, что Жилищный кодекс РФ предусматривает пени, которые начнут начисляться после 31 дня просрочки. Если оплата не поступает более двух месяцев, должникам может быть ограничено предоставление коммунальных услуг.

Кроме того, наличие долга может послужить основанием для приостановки выплат субсидий. Также должнику могут арестовать банковские счета и имущество и даже запретить выезд за границу.

Оплатить коммунальные услуги можно в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ, через платежные терминалы, используя QR-код в квитанции, а также в кассах и терминалах.

ЖКХ
09 ноября 2023, 21:37
Троицкий собор в Серпухове пройдет реставрацию
Главное управление культурного наследия Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Главное управление культурного наследия Московской области согласовало проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Собор Троицкий, Остатки ограды». Он расположен в городе Серпухове.

Собор Святой и Живоначальной Троицы был возведен в XVI веке. В 1669 году там произошел пожар, в результате которого собор был сильно поврежден. В 1696 году он был полностью перестроен с использованием некоторых фрагментов старого здания.

В XVIII веке неподалеку от собора возвели шатровую колокольню. В первой половине XIX века храм был объединен с колокольней и приделами в стиле позднего классицизма. В это время также была добавлена новая стенопись.

В результате реконструкции XIX века собор был значительно изменен, но в 1967 году началась реставрация и была восстановлена его первоначальная архитектура. В настоящее время в соборе проходят богослужения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Реставрация
09 ноября 2023, 20:44
Противоаварийные работы проведут в Казначейском корпусе Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде
Главное управление культурного наследия Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Главное управление культурного наследия Московской области выдало разрешение на проведение противоаварийных работ на выявленном объекте культурного наследия Саввино-Сторожевского монастыря. ОКН расположен в Одинцовском городском округе.

Теперь в Казначейском корпусе в рамках полученного разрешения будут выполнены противоаварийные и консервационные работы. Также строители отремонтируют крышу, чтобы не допускать протечек и порчи ОКН. Это позволит предотвратить дальнейшее разрушение памятника.

Казначейский корпус расположен на заднем дворе Саввино-Сторожевского монастыря. Его строительство завершилось в середине XVII века. Объект представляет значимую ценность для Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе откроют более 180 парков. При создании новых общественных пространств учитывается мнение жителей региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово
09 ноября 2023, 20:16
Жителям Подмосковья напомнили о способах оплаты взносов на капремонт
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Единый оператор по сбору средств за услуги ЖКХ «МосОблЕИРЦ» напомнил жителям Московской области о правилах оплаты взносов на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений. Выгоднее всего это сделать при помощи онлайн-сервиса.

На сегодняшний день минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Подмосковье составляет 14 рублей за один квадратный метр. При этом у собственников есть выбор кому оплачивать взнос.

Так, они могут это сделать через Систему быстрых платежей в личном кабинете на сайте «МосОблЕИРЦ» без комиссии. Также можно воспользоваться терминалами в клиентских офисах расчетных центров.

Кроме того, собственники могут оплатить взнос на счет Фонда в отделениях банков или используя онлайн-сервисы банков. Реквизиты и квитанции размещены на портале Фонда в разделе «Контакты».

Отметим, что обязанность по уплате взносов на проведение капитального ремонта возникает у всех собственников после включения дома в Региональную программу капремонта. Соответствующую карту можно посмотреть по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ в регионе направят 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что очень важно обеспечить прозрачность и не допустить срыва сроков проведения работ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Ремонтные работы

Новости по теме