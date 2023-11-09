Ремонт моста через реку Яхрому завершили в Дмитрове
Ремонтные работы полностью завершились на мосту через реку Яхрому в Дмитрове. Переправу расширили и открыли для движения.
Напомним, ремонт моста через Яхрому начался в 2022 году. Однако в ходе работ эксперты установили, что необходим другой тип установки свай под мостом. После этого была проведена экспертиза и разработан новый проект. Сейчас его реализация полностью завершилась, а жители Дмитрова получили удобную переправу.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о строительстве пяти мостов на железнодорожных путях. Объекты возводятся для безопасностей жителей региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Во время капитального ремонта специалисты заменили асфальтовое покрытие, конструкции тротуаров, а также перильные ограждения и деформационные швы. В результате работ проезжую часть расширили на 2,5 метра.
Кроме того, для безопасности пешеходов сделали широкие тротуары.