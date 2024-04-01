01 апреля 2024, 14:32

Ремонт моста через реку Пахру начался в Подольске по просьбам жителей

Минтранс Московской области
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Ремонт моста начался в поселке санатория Родина в Подольске, о чем сообщили в Минтрансе Подмосковья. Специалисты проводят подготовку к работам, обустраивают сигнальные столбики и освещение.

На мосту отремонтируют шов, гидроизоляцию и переходные плиты, укрепят конусы, заменят ограждения и опоры пролетных строений. Устранят размывы на тротуаре.

На время работ движение по мосту будет проводиться в реверсивном режиме. Завершить ремонт планируется в конце июля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в Подмосковье отремонтируют более тысячи дорог.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Дороги Работа
01 апреля 2024, 14:36
Новые переходы через ж/д пути начнут строить в 3 округах Подмосковья в этом году
Пресс-служба Минтранса МО
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Строительство еще четырех разноуровневых пешеходных переходов через железнодорожные пути начнется в Подмосковье в этом году. Объекты появятся в Одинцове, Люберцах и Лобне.

В Одинцове строительство начнется вблизи ЖК «Рублевский» и на улице Баковской. Другие переходы появятся на 1-й Первомайской улице в Люберцах и на улице Кольцевой в Лобне.

«Переходы будут соответствовать новым стандартам, принятым в Подмосковье. Они обеспечат безопасный переход через ж/д пути для более чем 20 тысяч жителей близлежащих районов», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области Алексей Гержик.

В Подмосковье уже построили шесть разноуровневых пешеходных переходов в Химках, Раменском, Реутове, Ленинском, Истре и Люберцах. Число смертельных случаев на этих участках снизилось почти почти на 100%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в Подмосковье отремонтируют более тысячи дорог.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Дороги Работа
01 апреля 2024, 14:34
Более 5,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья в марте
Министерство культуры и туризма Московской области
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Свыше пяти миллионов человек побывали в парках Московской области в первый месяц весны. Это на 22% больше, чем в марте 2023 года, сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

Лидером по посещаемости стал Центральный парк в Долгопрудном. Его гостями стали более 200 тысяч человек. На втором месте оказался парк культуры и отдыха имени Толстого в Химках. Тройку лидеров замкнул парк «Пехорка» в Балашихе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно самостоятельно составить интересный туристический маршрут по городам региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Туризм
01 апреля 2024, 14:31
Более 100 новых котельных построят в Подмосковье в 2024 году
Главгосстройнадзор МО
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Новые котельные построят в 16 городских округах Подмосковья в 2024 году. Всего под надзором Главгосстройнадзора Московской области идут работы по возведению 117 объектов.

Как рассказали в ведомстве, котельные появятся в городских округах Долгопрудный, Домодедово, Егорьевск, Клин, Красногорск, Коломна, Котельники, Мытищи, Солнечногорск, Подольск, Химки, Мытищи, а также в Ленинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Дмитровском.

Все строящиеся объекты инженерной инфраструктуры будут работать автоматически без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Режимы работы котельных будут меняться через диспетчерскую и пульт управления, а котлы отопления установят преимущественно отечественного производства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Химки Солнечногорск Строительство Работа
01 апреля 2024, 14:27
Более 160 тематических ярмарок проведут в Подмосковье в апреле
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Более 160 тематических ярмарок в более чем 40 городских округах пройдут в Московской области в апреле. Жители и гости региона смогут купить фермерские продукты, свежие овощи, зелень, одежду, сувениры и многое другое.

Как рассказали в подмосковном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, более 30 ярмарок планируется посвятить Великому посту. Все желающие смогут приобрести фрукты, овощи, орехи, бобовые, а также товары для дома.

На 70 ярмарках «Товар регионов России» жители и гости Подмосковья смогут познакомится с продукцией из разных регионов страны. Производители представят мед, сухофрукты, семена, различные масла, одежду, а также сувениры и предметы интерьера от региональных ремесленников.

Также пройдут и другие тематические ярмарки, как, например, «День космонавтики», «Вербное воскресенье» и «Весна, сад, огород» и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одежда Продукты Ярмарки

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