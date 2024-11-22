22 ноября 2024, 12:26

Ремонт мемориала «Звонница» в Лобне завершат к концу 2024 года

Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В Лобне близится к завершению благоустройство мемориала «Звонница», который находится в Центральном парке. Он был открыт в 2000 году в память о солдатах, погибших в Великой Отечественной войне и других военных конфликтах.

В этом году на мемориале обновляют асфальт, устанавливают скамейки и урны, а также обновляют памятник. Работы должны закончиться в декабре, а для защиты от холодов и дождя создадут тепловой контур.

«Учитывая, что работы продлятся до конца декабря над объектом будет создан тепловой контур. Он обеспечит защиту от холода и осадков», - отметила глава муниципалитета Анна Кротова.

Центральный парк культуры и отдыха расположен в Лобне по адресу: улице Ленина, 22. В этом году здесь прошла масштабная реконструкция.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Благоустройство Лобня
22 ноября 2024, 12:24
Вечер поэзии в честь Дня матери пройдет в Лобне 23 ноября
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В пятницу, 23 ноября, в 13 часов в библиотеке на Красной Поляне пройдет поэтический открытый микрофон. Посетители смогут прочитать стихи о мамах или послушать выступления других участников.

Мероприятие приурочено ко Дню матери, который празднуют в последнее воскресенье ноября. Организаторы назвали вечер «Слова для мамы», чтобы подчеркнуть его семейную атмосферу и привлечь внимание к основной теме события.

Собравшихся будут ждать у книжной выставки с тематической литературой. Вход свободный, участвовать могут все желающие.

Напомним, библиотека находится по адресу: улица Краснополянская, 29. Телефон для справок: 8 495 579 45 75.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Концерты
22 ноября 2024, 12:22
Инклюзивный конкурс красоты пройдет в Лобне 3 декабря
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В Лобне готовятся к необычному конкурсу «Я — особенная», который объединит красоту, талант и материнскую силу. Организатором мероприятия выступила организация «Добрология», помогающая семьям с особыми детьми.

В конкурсе участвуют восемь мам, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. На протяжении нескольких недель они готовились к выходу на сцену: примеряли образы, участвовали в фотосессиях и работали со стилистами. Это время стало для них настоящей передышкой от будничных забот.

«Мы хотим, чтобы каждая участница почувствовала себя яркой и красивой, чтобы они вспомнили, что помимо роли мамы, они - уникальные женщины», - поделились организаторы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Красота конкурсы
22 ноября 2024, 12:19
Выставка картин ко Дню художника открылась в библиотеке в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В библиотеке Красной Поляны стартовала выставка, посвященная Дню художника, и прошли увлекательные занятия для школьников. Гости мероприятия увидели работы художника Вадима Борискина и приняли участие в книжном квесте.

На выставке представлены портреты молодого мастера, а также книги и альбомы о великих художниках и музеях мира. Литературно-художественная экспозиция призвана познакомить посетителей с искусством и его историей.

Школьники из шестой школы имени Сахнова приняли участие в специальном квесте. Их разделили на команды, чтобы они могли выполнить задания библиотекаря и найти нужные книги. Это позволило ребятам узнать больше о культуре России, развить навыки работы в команде и интересно провести время.

Организаторы уверены, что такие мероприятия помогают не только расширить кругозор школьников, но и привить любовь к искусству и чтению.

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Выставки Лобня Школьники
22 ноября 2024, 12:18
Патриотический урок провели для детей с ОВЗ в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В штабе-музее «Боевого братства» для ребят из «Добрологии» провели экскурсию. Ветераны Андрей Тишков, Григорий Добродеев, Алексей Мочалов и Сергей Волошкин рассказали детям о подвигах защитников Родины.

Они напомнили, что стране нужны смелые и сильные люди, готовые защищать ее в любой момент.

Дети с интересом слушали, посмотрели музейные экспонаты и подарили ветеранам свои рисунки.

Кроме того, ребятам показали экспонаты музея. А в заключение устроили праздник с чаепитием и угощением. Организаторы мероприятия надеются, что встреча останется в памяти ребят и послужит мотивом к успешной учебе и стремлению быть настоящими патриотами своей Родины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Ветераны Семья

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