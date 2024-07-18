18 июля 2024, 16:18

Ремонт крыши завершился в доме № 5/15 на Советской улице в Солнечногорске

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Реконструкция двускатной кровли дома № 5/15 по улице Советская в Солнечногорске полностью завершена. Ремонт проводили специалисты подрядной организации ООО «Лидер-Строй». Всего текущем году обновят кровлю в 32 домах городского округа.

В Солнечногорске продолжается реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Кроме крыши в доме № 5/15 по улице Советская отремонтировали и утеплили помещение чердака, заменили стропильную конструкцию и элементы наружного водостока. Также пропитали древесные конструкции огнебиозащитным составом.

«Площадь работ на объекте составила порядка одной тысячи квадратных метров. Отмечу, что в рамках текущей краткосрочной программы, в доме будет также выполнен капитальный ремонт фасада», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Алексей Синелобов.

В этом году планируют отремонтировать 87 жилых домов Солнечногорска. Крыши обновят в 32 из них. Ознакомиться с программой капитального ремонта многоквартирных домов Московской области можно на интерактивной карте.

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ЖКХ Солнечногорск Ремонтные работы
18 июля 2024, 16:55
Студенты-медики из Иванова прошли практику в больнице Ногинска
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Летний интенсив для студентов-медиков Ивановской государственной медицинской академии завершился в Ногинской больнице. В финале своего практикума начинающие врачи продемонстрировали результаты учебы, поделились своими научными проектами.

Во время практики у каждого студента был квалифицированный наставник, который руководил практической подготовкой практиканта и помогал быстрее вливаться в профессиональную среду. Сотрудники Ногинской больницы рассказывали студентам о разнообразных клинических случаях, проводили тренинги и мастер-классы.

«Мы видели работу врача с настоящими пациентами. Это совсем не то же самое, что читать об этом в учебниках. После летнего интенсива я поняла, какое направление медицины мне интересно», - рассказала студентка пятого курса Ивановского государственного университета Екатерина Крылова.

Проект «Лимон», благодаря которому студенты из другого региона смогли пройти практику в подмосковной больнице, - это ноу-хау в Московской области. Он призван привлечь в больницы региона молодые медицинские кадры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Медицина Студенты Богородский
18 июля 2024, 16:38
Безопасную подачу газа обеспечили в домах поселка Туристический Пансионат
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Сотрудники подрядной организации «Мосолбгаза» установят заглушки в некоторых домах по Сорокинскому шоссе в поселке Туристический Пансионат. Это сделают в квартирах с отслужившими свой срок газовыми плитами, чтобы обезопасить жителей.

Заглушки поставят, чтобы безопасно подать газ по стоякам. Ранее специалисты «Мособлгаза» заменили цокольные вводы, отремонтировали подземное оборудование и газораспределительный шкаф.

Параллельно специалисты компании «Газ-ТО» начали опрессовку газопроводов в домах, выявляя негерметичные участки. В основном такие проблемы связаны с использованием старого газового оборудования со сроком эксплуатации более 30-40 лет.

Владельцы таких плит ранее не исполнили предписания по замене. Это обнаружили во время поквартирного обхода. В таких квартирах установят заглушки для дальнейшего возобновления подачи газа по стоякам.

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Мытищи Газ Квартиры
18 июля 2024, 16:17
Новую школу в деревне Сабурово под Красногорском откроют 1 сентября
Министерство строительного комплекса Московской области
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Строительство школы в ЖК «Пятницкие кварталы» вблизи деревни Сабурово завершается. Готовность объекта составляет более 85%, об этом сообщили в Минстрое Подмосковья.

Сейчас на объекте трудятся более 200 рабочих и восемь машин спецтехники. Делают внутренние инженерные сети, полы, монтаж дверей и лифтов. Устанавливают витражи и стеклопакеты.

Во дворе обустраивают спортивные и игровые площадки, места для отдыха. Кладут брусчатку, делают отмостки и пожарные проезды.

В четырехэтажном здании помимо специализированных классов и лабораторий расположится IT-полигон, библиотека, два спортивных и один актовый залы, столовая.

Открытие школы планируется 1 сентября 2024 года.

К учебному году в Подмосковье построят больше 30 новых школ и отремонтируют еще 40. Губернатор Андрей Воробьев отметил высокий темп работ и призвал строго соблюдать заявленные сроки. Все объекты должны открыться 1 сентября.

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Красногорск Школы
18 июля 2024, 16:11
Инновационную с/х технику представили на международном форуме «Агрополигон» в Домодедове
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Открытие международного научно-практического форума «Агрополигон» состоялось 18 июля в Домодедове. В течение двух дней здесь представят передовые технологии и научные достижения в области агрохимии, растениеводства и земледелия.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что «Агрополигон» объединил с/х производителей, ученых, создателей техники, удобрений и средств защиты растений и семян.

В первый день прошли тематические дискуссии и круглые столы, где специалисты обсудили текущие задачи, проблемы и перспективы. Говорили также про цифровизацию в сельском хозяйстве и инновационные технологии.

На площадке «Агрополигона» представили инновационную технику, а также последние открытия в области аграрной науки. Здесь же семена, удобрения, средства защиты под различные сельскохозяйственные культуры.

Форум продлится 18 и 19 июля.

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Сельское хозяйство

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