Ремонт кровли жилого дома завершили на Красной улице в Солнечногорске

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Подрядная организация «Лидер-Строй» демонтировала старую кровлю, уложила защитный гидроизоляционный слой, утеплитель и армирующую сетку. Также специалисты выполнили устройство стяжки, ремонт вентиляционных шахт и выходов на кровлю, обустроили ограждения.

«При проверке особое внимание уделяем не только качеству выполненных работ, но и материалов, примененных при ремонтах, а также соблюдению сроков и уборке территории, после окончания ремонтов. Все эти пункты непосредственно влияют на срок эксплуатации кровли», - отметила Олеся Тыщенко.

Всего в этом году в Солнечногорске капитально отремонтируют 87 многоквартирных домов. В 32 из них выполнят капитальный ремонт кровли.

Ознакомиться с адресной программой жители муниципалитета могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что модернизация ЖКХ охватит 60% жителей региона за пять лет.

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