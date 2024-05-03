Ремонт кровли пяти домов в Мытищах завершат в мае

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Подрядная организация выполняет работы качественно, и жители не имеют никаких замечаний. Ремонт осуществляется под их строгим наблюдением. Завершить работы планируют к середине мая.

В ходе проверки обнаружили недостаточное состояние входных групп подъездов. Управляющей компании дали указания заменить двери и установить откосы. Качество и сроки исполнения контролируют сами жители.

В период с 2023 по 2025 годы планируют провести капитальный ремонт в 151 доме в Мытищах. Качество и соблюдение сроков находятся на строгом контроле администрации и жителей домов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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