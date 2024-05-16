Ремонт кровли дома № 14 начался в Льялове

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Сотрудники «Управления по работе с территориями» провели экологическую акцию в Лобне. Они выполнили реставрацию и обновление утиных домиков на озере Киово.

В проекте поучаствовали ученики школы № 1 и члены партии «Единая Россия». Орнитолог Юрий Красильников сообщил, что для водоплавающих птиц домики являются безопасными местами для отдыха, а также для защиты птенцов.

Отметим, что следующей локацией станет пруд в сквере 40 лет Октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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