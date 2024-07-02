Ремонт кровли детского сада на улице Ватутина начали в Химках

Сейчас в здании ремонтируют крышу и меняют инженерные системы, в ближайшее время специалисты приступят к черновой отделке помещений. Всего на объекте трудятся 20 строителей.

Помимо этого, в Химках приступили к модернизации дома культуры «Лигачево». Сотрудники управления строительства обследуют аварийное здание и уже присматривают территорию для возведения нового культурно-досугового центра.

«Очень много вопросов по поводу модернизации Дома культуры „Лигачево“, который на сегодняшний день оценен как аварийный. Мы проводим встречи с жителями, чтобы определить перспективы существования данного здания, либо строительство нового», - рассказала первый заместитель главы Химок Кристина Мадатова.

Жители городского округа регулярно обращаются к сотрудникам администрации с вопросами относительно строек. Специалисты проверяют содержание площадок и их соответствие нормам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».