20 октября 2024, 22:21

Ремонт кровли четырех детских садов в Серпухове завершат к концу года

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В четырех детских садах городского округа Серпухов проводится капитальный ремонт кровли. В детском саду № 47 «Радуга», расположенном на улице Октябрьской, работы уже завершены в полном объеме.

На завершающей стадии находятся ремонтные работы в трех других учреждениях: «Радость» и «Росинка» на Подольской улице, а также «Матрешка» на Серпуховской улице. Все эти объекты требовали полного обновления кровельного покрытия, и сейчас работы идут согласно графику.

В детском саду «Росинка» ремонт практически завершен, и уже через 10 дней учреждение сможет вновь открыть свои двери для маленьких воспитанников. В «Матрешке» также близится завершение работ, и открытие сада ожидается в самом начале ноября. Детский сад «Радость» планирует возобновить свою деятельность к середине ноября.

Все ремонтные работы выполняются в соответствии с установленными сроками и находятся под строгим контролем администрации городского округа Серпухов. Обновленные учреждения скоро смогут обеспечить комфортные и безопасные условия для детей и сотрудников.

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Благоустройство Серпухов
20 октября 2024, 22:21
Более 20 детских площадок обновили в Серпухове с начала года
Медиасток.рф
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В Серпухове активно проводится модернизация и благоустройство детских площадок. Всего в этом году планируется обновить 29 площадок, из которых семь были ранее установлены по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

На сегодняшний день работы завершены на 20 объектах. Обновленные игровые зоны стали настоящими точками притяжения для юных жителей города. Дети с удовольствием проводят время на современных и безопасных комплексах, которые отвечают всем актуальным стандартам комфорта и безопасности.

Губернаторские площадки представляют собой полноценные игровые городки, где дети могут разнообразно и активно проводить досуг. В этом году было отремонтировано самое большое количество объектов за все время реализации программы. Остальные площадки обновляются в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий.

Помимо игровых комплексов, на площадках устанавливаются освещение, лавочки и урны, а также проводится укладка асфальта для удобства жителей.

На семи оставшихся объектах работы продолжаются. Обновленные детские зоны обещают подарить серпуховичам яркие эмоции и воспоминания, став одними из любимых мест для семейного отдыха в муниципалитете.

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Благоустройство Серпухов
20 октября 2024, 22:07
Дорожное покрытие обновили на Спортивной улице в Серпухове
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В Серпухове продолжается активное развитие транспортной доступности. В поселке Большевик в этом году обновлена дорожная инфраструктура: завершен ремонт дороги на улице Спортивной протяженностью 700 метров, а на улице Клубной идет обустройство участка длиной 692 метра.

Особое внимание уделяется не только водителям, но и пешеходам. На улице Чехова, в районе дома № 18, построен новый тротуар длиной 50 метров. Этот участок пользуется большой популярностью из-за расположенных рядом социальных объектов, и теперь жители смогут передвигаться с большим комфортом.

Кроме того, в деревне Лужки проводится устройство выравнивающего слоя из отфрезерованной массы, что также улучшит качество дорог.

Напомним, что в этом году в муниципалитете запланированы масштабные работы: ремонт 74 автомобильных дорог общей протяженностью 33 километра, ремонт двух тротуаров общей протяженностью 0,3 километра, строительство шести новых тротуаров общей протяженностью 3,5 километра, а также строительство семи парковок и четырех ливневых канализаций. Эти меры направлены на повышение удобства и безопасности передвижения для всех жителей и гостей Серпухова.

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Серпухов Дороги
20 октября 2024, 19:37
Тематическую акцию «Работа с родителями» провели для дошкольников в Истре
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Дети из дошкольного отделения Лицея городского округа Истра посетили городскую аптеку в рамках тематической недели «Работа с родителями». В роли провизоров они, конечно же, пробовали себя под присмотром сотрудников.

Подобные интерактивные экскурсии знакомят ребят с различными профессиями. Дошколята посетили место работы одной из мам. Дети узнали все о работе фармацевта и об аптечных лекарствах. А также побывали в роли покупателей - небольшая тренировка взрослой жизни.

Ребятам также напомнили: если заболел, нужно вовремя обращаться к доктору и не заниматься самолечением. А еще детям вручили буклеты по теме здорового образа жизни и маленькие сувениры.

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Истра Аптеки
20 октября 2024, 19:37
Клуб «Активное долголетие» в Солнечногорске поучаствует в чемпионате России по фоновой ходьбе
пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Команда «Активного долголетия» Солнечногорска принимает участие в основном этапе Чемпионата России по фоновой ходьбе «Человек идущий». Соревнования  продлятся до 15 ноября, а победителей определят по наибольшему количеству пройденных шагов.

Возглавляет команду Солнечногорска Ирина Воробьева. В прошлом году под руководством женщины местные спортсмены в составе 10 человек заняли первое место в России.

«Фоновая ходьба - это передвижения, которые человек совершает ежедневно, помимо обычных тренировок. Это могут быть короткие прогулки в течение рабочего дня, ходьба по дому, использование лестницы вместо лифта, спокойный шаг вместо поездки на транспорте», - рассказала тренер Ирина Воробьева.

Все участники соревнований бесплатно зарегистрировались в мобильном приложении «Человек идущий», которое в реальном времени осуществляет подсчет шагов каждого участника и формирует рейтинги команд с наибольшим общим количеством шагов.

Долголеты планируют делать в течение месяца в среднем 25 тысяч шагов ежедневно. В этом стремлении их поддержали заместитель главы Солнечногорска Майя Морева и директор «Клуба Солнечногорья. Активное долголетие» Мариам Панфилова.

«У нас очень волевые, целеустремленные люди. В прошлом году за месяц они сделали максимально возможное количество шагов - 800 тысяч, и заняли первое место по России. Младшему участнику нашей команды на тот момент было 55 лет, а старшему - 76. Солнечногорцы с первого дня были в лидерах. Они приложили для этого огромные усилия. В этом сезоне я могу пожелать им только идти вперед, к победе», - рассказала заместитель главы Солнечногорска Майя Морева.

Кстати, в этом году к солнечногорской команде присоединились четверо новых участников.

«Я подрабатываю на почте почтальоном. Мне как раз по работе требуется ходить, письма раскладывать. Поэтому так получилось, правда, только спустя пять лет, как вступил в клуб „Активное долголетие“, влился в это», - рассказал участник марафона Сергей Кухарев.

Организатором чемпионата выступила Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

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Спортсмены Солнечногорск

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