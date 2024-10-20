Ремонт кровли четырех детских садов в Серпухове завершат к концу года

На завершающей стадии находятся ремонтные работы в трех других учреждениях: «Радость» и «Росинка» на Подольской улице, а также «Матрешка» на Серпуховской улице. Все эти объекты требовали полного обновления кровельного покрытия, и сейчас работы идут согласно графику.

В детском саду «Росинка» ремонт практически завершен, и уже через 10 дней учреждение сможет вновь открыть свои двери для маленьких воспитанников. В «Матрешке» также близится завершение работ, и открытие сада ожидается в самом начале ноября. Детский сад «Радость» планирует возобновить свою деятельность к середине ноября.

Все ремонтные работы выполняются в соответствии с установленными сроками и находятся под строгим контролем администрации городского округа Серпухов. Обновленные учреждения скоро смогут обеспечить комфортные и безопасные условия для детей и сотрудников.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».