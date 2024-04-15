Ремонт фасадов домов на улице Комиссара Агапова стартовал в Лобне

В ходе осмотра принято решение устранить выявленные недостатки. Муниципальное предприятие «Домовладение» организовало бригаду для ремонта, которая оперативно приступила к работе.

Заместитель главы Лобни Алексей Синелобов сообщил, что все указанные проблемы находятся под контролем и их устранят в ближайшее время.

Напомним, что в настоящее время в Лобне проходит месяц чистоты и благоустройства. Уже состоялись два субботника, на которых представители городских организаций и жители привели в порядок часть придомовых и общественных территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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