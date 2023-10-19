Ремонт фасада дома на улице Дружбы начали в Чехове

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На данный момент работы выполнили на 5%.

«Строителями выполнены работы по демонтажу кирпичной кладки и утеплителя на одном торце здания, поверхность подготовлена для проведения торкретирования. Затем будет произведен монтаж несущего металлического каркаса и утепление, в завершении - укладка фасадных панелей», - уточнили в ведомстве.

На втором торце специалисты начали возводить строительные леса. Сейчас на объекте работают 12 человек.

Работы планируют завершить до конца 2024 года. Их площадь составляет около восьми тысяч квадратных метров. Кирпичное здание 2008 года постройки имеет переменную этажность до 14 этажей и пять подъездов.

Летом этого года кусок кирпичной кладки дома упал на тротуар.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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