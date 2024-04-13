Ремонт еще одного котла завершили на котельной «Восточная» в Электростали

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Генеральный директор ООО «Глобус» Константин Коваль отметил, что благодаря завершению ремонта второго котла удалось добиться приведения полного резерва в работоспособность. Он также рассказал о запланированных на лето работах.

«Поддерживаемые правительством Московской области и городской администрацией, котлы уже приобретены. Первая партия ожидается в конце мая - начале июня, остальные - примерно в августе. Наша цель - обеспечить стабильность в отопительном сезоне 2024–2025 годов», - указал Константин Коваль.

Параллельно с этим продолжается ежедневный ремонт тепловых сетей, вопросы по химической водоподготовке решаются, а территория вокруг котельной поддерживается в порядке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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