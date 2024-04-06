06 апреля 2024, 14:33

Ремонт энергоблока на Шатурской ГРЭС вышел на финишную прямую

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Ремонт энергоблока № 4 Шатурской ГРЭС, который начался в январе этого года, близится к завершению. Специалисты уже заменили гидрозатвор котла, часть газоходов, воздуховодов, а также выполнили техническое перевооружение системы возбуждения ТГ-4.

По словам главного инженера Шатурской ГРЭС Якова Торбина, ремонтные работы идут по графику.

«В этом году запланированы капитальные ремонты энергоблоков № 6 и № 7, в ходе которых будут проведены ремонты турбин, котлов, генераторов, вспомогательного оборудования. Такие меры позволят повысить надежность работы оборудования», - рассказал Торбин.

Специалисты также провели экспертизы промышленной безопасности котла и ряда трубопроводов и техническую диагностику турбины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Шатура Ремонтные работы
06 апреля 2024, 14:10
План благоустройства парка «Подлипичье» в Дмитрове составят по пожеланиям жителей
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В рамках активной работы по благоустройству общественных пространств Дмитровского округа, глава муниципалитета Илья Поночевный провел пешую инспекцию территории. Особое внимание он уделил парку возле Центрального дворца культуры «Созвездие». Встреча с жителями округа помогла выявить их потребности и пожелания относительно будущего благоустройства этой зоны отдыха.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный подчеркнул, что после благоустройства, парк «Подлипичье» станет местом, где будет комфортно представителям всех возрастных групп. Планы по реконструкции включают в себя модернизацию детских и спортивных площадок, а также установку амфитеатра для проведения культурных мероприятий. Близость культурного центра «Созвездие» делает эту зону особенно перспективной для организации общественных событий.

Глава администрации поручил своему заместителю, ответственному за благоустройство, проработать несколько проектных предложений по развитию парка «Подлипичье», в тесном сотрудничестве со специалистами в этой области.

В этом году работы по благоустройству проведут в скверах Яхромы и в поселке Некрасовском, а также на Аллее Славы в Дмитрове. Кроме того, продолжится и реконструкция Советской площади Дмитрова, завершение которой запланировано на текущий год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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Благоустройство Дмитров
06 апреля 2024, 14:07
Жители Воскресенска выйдут на субботник 13 апреля
Администрация городского округа Воскресенск
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Месяц чистоты и благоустройства стартовал в Воскресенске. Весенняя генеральная уборка проходит во всех округах Подмосковья.

Как рассказали в администрации, после зимы жители округа приводят в порядок места отдыха, тротуары и зеленые зоны.

Уже убрали дворы в центре Воскресенска, в микрорайонах Фетровой фабрики и Цемгигант, а также в городе Белоозерский.

Следующий субботник пройдет 13 апреля. Любой житель округа может навести порядок в собственном дворе или ближайшем сквере. Посильная работа будет большим вкладом в общее дело.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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Благоустройство Субботник Воскресенск
06 апреля 2024, 13:55
Проверку на выявление нелегалов провели в Балашихе и Реутове
Телеканал «360»
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Сотрудники МВД, военкоматов и СК России провели проверку в Балашихе и Реутове для выявления не состоящих на воинском учете, а также тех, кто находится на территории городских округов с нарушением регистрации. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

В ходе мероприятий специалисты проверили более 300 человек и 57 объектов. В результате органы внутренних дел зарегистрировали семь материалов о преступлениях, совершенных иностранцами и лицами без гражданства. В том числе речь идет об организации незаконной миграции.

Правоохранители составили 212 административных протоколов против иностранцев за нарушение режима и правил пребывания в России, а также несанкционированного осуществления трудовой деятельности. Порядка 38 человек незаконно находились в стране.

«В отношении 37 лиц приняты решения о выдворении за пределы Российской Федерации, из которых 28 в настоящее время уже выдворены», - сообщил источник.

Во время рейдов проверили более 240 транспортных средств. В отношении мигрантов составили 56 административных протоколов. В отдел военкомата для постановки на воинский учет доставили 77 человек.

«Семьдесят четыре лица привлечены к административной ответственности по статье 21.5 КоАП России за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету», - добавил собеседник «360».

Подмосковные приставы за первый квартал текущего года выдворили 824 иностранца. Среди них - 363 гражданина Узбекистана.

МВД РФ Реутов Россия Балашиха Следственный комитет России
06 апреля 2024, 13:31
Вебинар для подмосковных предпринимателей о найме подростков пройдет 9 апреля
Администрация городского округа Химки
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Химкинские предприниматели примут участие в тематическом вебинаре «Трудоустройство подростков на предприятия в летний период». Представителям подмосковного бизнеса расскажут о правовых аспектах найма несовершеннолетних.

Как рассказали в администрации городского округа Химки, онлайн-занятия пройдут по инициативе подмосковного уполномоченного по защите прав предпринимателей Владимира Головнева и Адвокатской палаты Московской области.

По словам депутата химкинского Совета депутатов Татьяны Кавторевой, впереди летние каникулы, а это значит, что многие подростки захотят поработать в свободное от учебы время.

«Важно подготовить предпринимателей, чтобы трудоустройство несовершеннолетних происходило исключительно согласно закону», - пояснила Кавторева.

Мероприятие состоится в рамках проекта «Детская биржа труда» 9 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Законы Работа Бизнес

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