Ремонт энергоблока на Шатурской ГРЭС вышел на финишную прямую

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По словам главного инженера Шатурской ГРЭС Якова Торбина, ремонтные работы идут по графику.

«В этом году запланированы капитальные ремонты энергоблоков № 6 и № 7, в ходе которых будут проведены ремонты турбин, котлов, генераторов, вспомогательного оборудования. Такие меры позволят повысить надежность работы оборудования», - рассказал Торбин.

Специалисты также провели экспертизы промышленной безопасности котла и ряда трубопроводов и техническую диагностику турбины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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