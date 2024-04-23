Ремонт электросетей проведут на юге Подмосковья в 2024 году

Социальный контракт является мерой поддержки, направленной на помощь гражданам в преодолении трудных ситуаций или открытии собственного бизнеса. Выплаты по таким контрактам могут достигать 350 тысяч рублей, а общая сумма выделенных средств с начала года составляет почти 50 млн рублей.

Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева сообщила о заключении примерно 300 социальных контрактов в этом году, половина из которых связана с открытием собственного бизнеса.

Один из примеров успешного использования социального контракта - это Юрий Бурлаков из Егорьевска, который получил финансовую поддержку для осуществления своей мечты о запуске столярной мастерской. Приобретенный за счет государственных средств фрезерный станок позволил ему создавать изделия из ценных пород древесины.

Министерство социального развития Подмосковья уточнило, что размер выплат по социальному контракту варьируется от 60 до 350 тысяч рублей в зависимости от поставленных задач. Людмила Болатаева добавила, что в региональном бюджете выделено более 210 млн рублей для поддержки данной программы.

Оформить социальный контракт возможно онлайн через портал госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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