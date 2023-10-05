Ремонт двух центральных дорог завершили в Долгопрудном

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По дорогам можно проехать к множеству мест социального притяжения граждан - остановкам, магазинам, медицинским и образовательным учреждениям. Ремонт позволил сделать проезд комфортнее более чем для 15 тысяч автомобилистов.

Всего в этом году в округе приведут в порядок семь региональных дорог. На шести из них работы уже завершили.

Ранее на станции Удельной в Раменском открыли новый пешеходный переход. Он объединил Интернациональную улицу и Южный проспект. Объект посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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