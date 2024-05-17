Ремонт дороги на улице Владыкина провели в Высоковске

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К работам приступили после того, как «Водоканал» устранил утечку. 17 мая с 17:00 проезд машин по улице Владыкина между домами 10 и 15/5 будет разрешен, движение восстановят в полном объеме.

Автобусные маршруты снова начнут следовать через улицу Владыкина по старым схемам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».