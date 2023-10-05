Ремонт дороги на улице Карбышева завершили в Красногорске

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В Красногорске завершили укладку асфальтового покрытия на улице Карбышева. Участок протяженностью свыше 3,3 километра отремонтировали по просьбе жителей округа - они проголосовали за дорогу на портале «Добродел».

Дорога находится на одной из центральных улиц Красногорска. По ней можно добраться до медучреждений, школ, горнолыжному комплексу и другим социально значимым объектам. Обновление участка позволило сделать проезд удобнее и безопаснее примерно для 20 тысяч автомобилистов.

В этом году в округе приведут в порядок покрытие на 13 региональных участках. На данный момент работы выполнили на шести из них. На муниципальной сети запланирован ремонт 47 участков.

Ранее на станции Удельной в Раменском открыли новый пешеходный переход. Он объединил Интернациональную улицу и Южный проспект. Объект посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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