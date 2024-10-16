Ремонт дома культуры в поселке Пролетарском в Серпухове завершат до 1 ноября

Проверить, как идет ремонт, приехал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко. Он убедился, что сценическое пространство в доме культуры уже почти обновлено. Здесь появились новые кулисы, а также два комплекта оформления сцены для разных мероприятий. Специалисты в ближайшее время закончат укладку сценического покрытия и установят новую мебель.

Учреждение культуры в Пролетарском через два года будет отмечать свой 100-летний юбилей. Очень важно к этому времени сделать помещение уютным и комфортным, отметил глава округа.

В сквере, прилегающем к доку культуры, рабочие укладывают асфальт и брусчатку. Здесь появится новое пространство для проведения мероприятий на свежем воздухе, а также будут разграничены пешеходная и автомобильная зоны.

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