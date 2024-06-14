14 июня 2024, 19:09

Ремонт детского сада в микрорайоне Восточный начнется в этом году в Лобне

Администрация г.о. Лобня
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Администрация Лобни объявила конкурс на проведение капитального ремонта детского сада «Золотой Петушок» в микрорайоне Восточный. В рамках проекта запланировано возведение пристройки, рассчитанной на 80 детей, которую соединят с главным корпусом теплым коридором.

Ремонт охватит не только обновление коммуникаций и стен, но и комплексное благоустройство прилегающей территории. По просьбе родителей, на время проведения работ усилят охрану детского сада.

Несколько месяцев назад глава Лобни Анна Кротова провела встречу с жителями микрорайона, на которой принято решение о скорейшем начале работ. Ремонт детского сада позволит решить проблему очередности и обеспечит детям более комфортные условия для получения дошкольного образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Лобня Детские сады Ремонтные работы
14 июня 2024, 19:15
Более 20 тысяч подростков трудоустроят в Подмосковье летом
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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала 360.ru, как подростку найти работу во время школьных каникул, чтобы не только заработать денег, но и заняться чем-то по-настоящему интересным. А также напомнила о безопасности детей летом.

По ее словам, в этом году в регионе очень своевременно стартовал проект «Детская биржа труда» именно потому, что сейчас интерес к трудоустройству растет не только у подростков, но также и у их родителей.

«Нам удалось изменить законодательство в плане возможности трудоустройства подростков, и мы немножко облегчили и упростили для работодателя процедуру найма. Потому что на работодателей это тоже накладывает ответственность. Это и проверки, и нагрузка на ребенка должна быть другой, и, конечно, другой график работы. Дети же хотят работать и готовы тратить на это свое свободное время», - рассказала Мишонова.

Она добавила, что совместно с представителями подмосковных ведомств удалось разделить эту задачу на две части: рассказать подросткам, как и куда можно трудоустроиться, и рассказать работодателям, как можно трудоустроить подростков.

«У нас в плане трудоустроить 20 тысяч подростков этим летом. Мы уже рассказали детям, где можно поискать вакансию. Есть сайт rabota.ru - там можно найти подработку подростку. Также мы провели встречи для работодателей», - отметила Мишонова.

Однако, продолжила детский омбудсмен, зачастую предлагаемые вакансии не совпадают с ожиданиями детей. Чаще всего предлагаются курьерская работа, упаковщиком на склад или вожатым.

«Еще мы столкнулись с тем, что больше всего тема трудоустройства работает скорее на профориентацию, то есть компании рассказывают, кем можно у них работать, рассказывая таким образом о профессии. Наши все крупные компании ориентированы, например, на практикантов - студентов колледжей. У меня стоит другая задача - очень хочу, чтобы дети за эту практику получали деньги», - подчеркнула Мишонова.

По ее словам, дети охотно идут работать помощниками в кафе, хотят поработать в сфере благоустройства, например, озеленителями, а также дизайнерами. Учитывая развитие цифровизации, многим очень интересно вести соцсети, снимать видеоролики для блогов.

Ксения Мишонова затронула также тему детской безопасности, ведь существуют сезонные риски, и лето - один из самых напряженных периодов.

«Первое, это, конечно, происшествия на воде. С начала года уже 11 пострадавших, из них троих детей удалось спасти. Дети купаются не только в необорудованных для этого местах, но несчастные случаи происходят и в частных бассейнах. Не устаю повторять, что ребенка надо учить плавать», - рассказала Мишонова.

На втором месте рейтинга опасностей для детей - это падение из окон, хотя в этом году, отметила детский омбудсмен, таких случаев стало меньше благодаря профилактике. Также остается проблема зацеперов - дети продолжают рисковать, забираясь между вагонами поездов, что часто заканчивается серьезными травмами, вплоть до смертельных случаев.

Также дети часто травмируются при езде на самокатах и велосипедах.

«Я считаю, что самокаты надо запретить или ограничить так, чтобы на них можно было бы кататься только в парках, на специальной дорожке. Их не должно быть на тротуаре, где они наезжают на других людей, и дети на самокатах сами падают», - заявила Мишонова.

Она добавила, что детям нужно обязательно подавать собственный пример: при переходе через дорогу обязательно спешиваться и катить самокат рядом. Кроме того, гаджеты необходимо убирать, чтобы не оказаться под колесами автомобиля из-за невнимательности.

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Дети Работа Деньги
14 июня 2024, 18:50
Депутат Госдумы Ирина Роднина посетила детский лагерь «Солнышко» в Лобне
Администрация г.о. Лобня
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В средней общеобразовательной школе № 10 городского округа Лобня состоялась церемония открытия пришкольного лагеря «Солнышко». В ней приняли участие депутат Государственной Думы и десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина, а также первый заместитель главы муниципалитета Владимир Зиновьев.

Гости мероприятия пожелали детям весело провести время, завести новых друзей и сделать множество увлекательных открытий и посетить интересные экскурсии.

Затем ребята продемонстрировали свои таланты, а после приветственных слов и веселой игры школьники дали клятву, в которой обещали дружить, уважать друг друга и соблюдать правила поведения в лагере.

Напомним, что девять пришкольных лагерей открыты в восьми школах Лобни. В них для детей подготовлены спальни с раскладушками для дневного сна, игровые и спортивные зоны, а на каждый день разработана программа тематических мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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Дети Лобня
14 июня 2024, 18:47
Контейнеры для строительного мусора появились по 4 адресам в Истре
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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Четыре новых контейнера для стройотходов появились в Истре. Их установили вблизи строительных рынков и магазинов.

Бункеры разместили в селе Павловская Слобода, в деревне Юрьево, а также в поселках Октябрьской фабрики и Курсаково.

«В Истре стартовал пилотный проект, мы надеемся, что он получит свое распространение и в других округах. Собственник рынков или транспортная компания самостоятельно может контролировать наполняемость контейнеров, а видеокамеры отслеживают все процессы», - сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Напомним, в строительные контейнеры нельзя выбрасывать грунт, продукты питания, электрооборудование, а также бытовые и крупногабаритные отходы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в этом году откроют еще 697 новых детских площадок на 4,5 миллиарда рублей.

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ЖКХ Истра Мусор
14 июня 2024, 18:21
Минтранс Подмосковья опубликовал список маршрутов до грибных мест
Пресс-служба Минтранса МО
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Сезон грибов начался в Московской области. Минтранс Подмосковья опубликовал список маршрутов, на которых можно добраться до мест их сбора.

Добраться до грибных мест можно не только на автобусах, но и на электричках. Больше всего грибов в этом сезоне находится у ж/д станций Белорусского направления: Сушинская, Петелино, Портновская, Тучково и Дорохово. До некоторых из этих станций можно доехать и на автобусах.

Еще одно направление, где растут грибы - Волоколамское, остановка «Станция МЦД Опалиха». Сюда следуют маршруты № 833, № 833к, № 120к и № 38к. В Наро-Фоминске грибные места расположены рядом со станцией Победа. Список маршрутов находится на официальном сайте ведомства.

Напомним, на всех маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что еще 40 автобусов с USB-розетками выйдут на маршруты в Подмосковье.

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Автобусы Грибы

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