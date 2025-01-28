Ремонт детского сада № 17 начался в Балашихе

Проект включает в себя внутреннюю отделку, утепление фасада и благоустройство территории. Заместитель начальника управления строительного комплекса администрации Балашихи Павел Вечтомов отметил, что на данный момент уже установлен бытовой городок для рабочих, а также начаты работы по демонтажу сантехники.

«Рабочие начинают снимать всю сантехнику в корпусе. Мы уверены, что ни один уголок не останется без внимания», - отметил Павел Вечтомов.

Кроме того, в 2025 году в Балашихе запланированы капитальные ремонты и в других образовательных учреждениях. В их числе гимназия № 1 имени А. В. Баландина, школа № 32 на улице Крупской, школа № 18 в микрорайоне Агрогородок и дошкольное отделение № 23 гимназии № 1 на Советской улице в микрорайоне Железнодорожный.

Ожидается, что обновление дошкольного отделения школы № 7 не только улучшит условия для детей, но и станет важным шагом к модернизации образовательной инфраструктуры в городе. С открытием нового сада в сентябре 2025 года власти надеются создать более комфортные условия для обучения и развития детей в Балашихе.