Ремонт четырех детских площадок в Истре завершат к началу октября
В Дедовске городского округа Истра обновляют четыре детские игровые площадки. Работы завершат к концу сентября.
В городском округе Истра продолжается обновление детских игровых зон. Так, в Дедовске строители ремонтируют четыре площадки. Там уже установили игровые элементы и теперь укладывают резиновое противоударное покрытие.
Детские площадки обновляют по Главной улице рядом с домами № 2 и № 7, на Ударной улице вблизи дома № 1, на Спортивной улице у дома № 6 и на улице Панфилова вблизи домов № 1, № 2 и № 3.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что особое внимание в таких работах необходимо уделять безопасности.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».