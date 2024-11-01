Ремонт Центра образования в Богородском округе завершат в 2025 году

В Богородском округе ход капитального ремонта школы на особом контроле. В рамках реализации проекта «Новая школа» депутаты Совета депутатов Богородского городского округа, представители общественности и родители учащихся проконтролировали ход капитального ремонта здания школы Центра образования № 30.

«Жители города Электроугли знают, что в здании на улице Маяковского Центра образования № 30 сейчас полным ходом идет капитальный ремонт. Осмотрел ход текущих работ. Во второе здание Центра образования № 30 обязательно съездим с проверкой, там тоже недавно начали ремонт. К первому сентября все работы должны быть завершены, чтобы День знаний мы отметили уже в стенах родной школы, - сказал депутат Совета депутатов Олег Кобляков.

Напомним, проект «Новая школа» направлен на совершенствование системы образования. Развитие инфраструктуры, создание качественной образовательной среды и условий, защита прав всех участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся и родителей.

Ранее развитие системы образования, строительство новых школ и работу региона по привлечению педагогов обсудили в правительстве Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что это приоритетные направления и важно держать высокую планку по каждому из них.

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