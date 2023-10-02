Ремонт 6 региональных дорог завершили в Волоколамске

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Три участка обновили по просьбе самих жителей. Речь идет о дорогах от Новорижского шоссе до деревни Тимково, между деревнями Стеблево и Поповкино, а также от деревни Прозорово до села Болычево.

Дорожники восстановили покрытие, укрепили обочины и в скором времени нанесут разметку. Отмечается, что на муниципальной сети ремонт выполнили на 26 участках из 30 запланированных в этом сезоне.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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