Ремонт 14 дорог завершится в Егорьевске к июню

Читайте нас в:

Представители «Мосавтодора» укладывают около семи километров асфальтобетонного покрытия на участке дороги от Советской улицы в деревне Большое Гридино до дома № 42 в деревне Коврево.

Отмечается, что за ремонт дороги проголосовали сами жители на портале «Добродел». Около 29 тысяч квадратных метров старого дорожного полотна фрезеруют на участке дороги «МБК - Егорьевск - МЕТК» от моста через реку Гуслицу.

Напомним, на муниципальной сети в июне планируется завершить ремонт 14 дорог общей протяженностью свыше шести километров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».