Ремесленные мастер-классы провели на фольклорном фестивале в Одинцове

Мастерицы удивили всех своим искусством, представив разнообразные виды ремесел. Участники фестиваля смогли познакомиться с мыловарением и создать ароматное мыло ручной работы. Также можно было освоить бисероплетение с разнообразными узорами. Прошли и мастер-классы по шитью и изготовлению сережек и бус.

Среди участников фестиваля были солисты, взрослые любительские и профессиональные народные коллективы, а также детские фольклорные ансамбли, самым юным исполнителям которых еще не исполнилось семи лет.

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